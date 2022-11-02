У членов секты «Батал-Хаджи» прошли обыски. Они проводились 28 и 31 октября, 1 и 2 ноября в городах Магас и Назрань, а также в селе Сурхахи (республика Ингушетия).

В ходе обысков были обнаружены денежные средства, религиозная литература и оружие, в том числе пистолеты, гранаты и ружья.

Секта «Батал-Хаджи» была основана еще в 19 веке и известна тем, что ее лидеры использовали религиозный фактор для оправдания преступной деятельности и политического влияния в регионе. Ее члены подозреваются в том, что в 2004 году они были пособниками боевиков Шамиля Басаева, снабжая их оружием и боеприпасами, а в 2009 году предположительно участники группировки были причастны к теракту на «Невском экспрессе».

В марте 2010 года в селе Экажево Республики Ингушетия были ликвидированы Александр Тихомиров, а также братья Картоевы — Тухан (командир террористической группы), Назир, Ахмет и Магомед.

Подрыв пассажирского поезда «Невский экспресс» на границе Тверской и Новгородской областей произошел 27 ноября 2009 года. Ликвидированные боевики «Батал-Хаджи» находились в федеральном розыске по подозрению в причастности к теракту.

В результате подрыва погибли 27 человек, еще 130 получили ранения.

Слушания по делу «Невского экспресса» начались в суде в августе 2011 года. На скамье подсудимых оказались десять уроженцев Ингушетии: девять братьев Картоевых и их земляк Зелимхан Аушев.

По данным следствия, Тухан Картоев с Аушевым изготовил две мощные бомбы со взрывателем, отвез их в Тверскую область и 20 ноября 2009 года заложил в разных местах под железнодорожные пути. Через неделю, 27 ноября, когда в том месте проезжал «Невский экспресс», до сих пор неизвестный террорист привел бомбу в действие. 27 пассажиров поезда погибли и еще десять были ранены. Когда на место взрыва приехала следственная бригада во главе с руководителем СКП Александром Бастрыкиным, взорвалась вторая бомба. На этот раз никто не погиб.