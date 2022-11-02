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«Роснано» предложит для российских дорог новый вид асфальта

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Портфельная компания «Роснано» «Новые технологии строительства» станет основным поставщиком модификаторов асфальтобетона для Федерального дорожного агентства РФ. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба «Роснано».

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«Роснано» намерена предложить для строительства автодорог новый вид асфальтобетона, в котором будут использованы переработанные автомобильные шины.

Использование модификаторов асфальтобетона на основе вторичного сырья является частью программы в рамках перехода к экономике замкнутого цикла. Новые материалы позволят повысить безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах. В «Роснано» выразили уверенность, что за счет внедрения в дорожное строительство инновационных материалов и технологий снизится риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

В 2023 году продукция компании будет использована при строительстве и реконструкции трасс федерального значения в Тульской, Орловской, Курской и Белгородской областях, сообщили в «Новых технологиях строительства».

8 сентября вице-премьер России Марат Хуснуллин выступил с предложением спланировать до Владивостока развитие трассы М-12, которая сейчас запланирована до Екатеринбурга. Кроме того, он предложил продумать ее связку с железнодорожными путями и морскими портами в дальневосточном регионе. Хуснуллин также отметил, что в России значительно выросли темпы дорожного строительства. По его мнению, этому сильно способствует принятый в стране пятилетний план дорожной деятельности.

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