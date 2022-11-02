Арт-маршрут запустят на время акции «Ночь искусств» в Ижевске

В Ижевске в период с 4 по 6 ноября будет действовать арт-маршрут по музеям, театрам, концертным и выставочным залам, библиотекам и другим культурным учреждениям. Арт-маршрут запустят впервые в рамках акции «Ночь искусств».

Как уточняет udm-info.ru, в один маршрут объединят музей искусств, Национальный музей, ВЦ «Галерея», музей Ижевска, выставочный зал «Пушкинский», «Оранжерею искусств» в парке Кирова, арт-резиденцию, музей галерею «La boheme artistice».

Участники нового культурного маршрута получат празднично оформленную транспортную пластиковую карту, которая позволяет бесплатно перемещаться на общественном транспорте между площадками маршрута. Ее можно получить при покупке входного билета в музеи и выставочные залы проекта по Пушкинской карте.

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» проводится каждый год. Ее основная цель — предоставить жителям возможность бесплатно побывать в музеях, театрах, библиотеках и познакомиться с культурным пространством России.

В Год культурного наследия народов России акция будет посвящена русской культуре, русскому классическому искусству.