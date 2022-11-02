Российское общество «Знание» объявляет шорт-лист номинантов просветительской премии «Знание – 2022»

В шорт-лист премии «Знание – 2022» вошли 68 просветителей и проектов из 18 регионов России, а также восемь компаний. Все 76 участников, претендующих на звание лауреата, преодолели многоступенчатый отбор более чем из 6300 заявок в 11 номинациях. Их просветительская деятельность оценивалась экспертным советом, в который вошли ведущие представители бизнеса, науки, искусства и других сфер.

«В шорт-листе премии «Знание» представлены самые масштабные и социально значимые просветительские инициативы, которые отражают актуальные тенденции современности. Это проекты, направленные на распространение знаний о перспективах и возможностях нашей страны в новых условиях: например, о потенциале промышленной отрасли и внутреннего туризма, о новых нишах для развития бизнеса, о достижениях отечественной науки и техники. Они помогают не только воспитывать в аудитории чувство национальной гордости, но и привлекать кадры в востребованные, развивающиеся сферы российской экономики. Важно, что деятельность многих номинантов-просветителей направлена на то, чтобы сплотить общество, призвать россиян к единству и взаимопомощи, развеять мифы о прошлом и настоящем нашей страны, донести до аудитории актуальную и достоверную информацию», — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Полученные заявки рассматривались экспертным советом премии, к которому присоединились порядка 100 авторитетных экспертов, среди которых ректоры и проректоры вузов, руководители молодежных организаций, работники сферы культуры и искусства, представители ведущих корпораций, государственные, научные и общественные деятели. Оценки проектам и просветителям поставили первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, председатель координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист Российской Федерации Владимир Хотиненко и другие.

Всего в этом году на звания «Просветитель года» или «Лучший просветительский проект» претендовали 6374 номинанта из 86 регионов России, включая Луганскую и Донецкую народные республики. Заявки охватывали различные сферы — от экологии до образования, от спорта до музыки и культуры в целом, от религии до политики. В числе номинантов премии этого года — люди самых разных профессий и возрастов, среди которых есть учителя, директора образовательных учреждений, библиотекари, воспитатели, врачи, нейропсихологи, журналисты, искусствоведы, PR-специалисты, писатели, режиссеры, ученые, хореографы, фотографы, финансисты, экскурсоводы и многие другие.

Наибольшее количество номинантов, вошедших в шорт-лист премии «Знание – 2022», представляют Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург. Просветительские инициативы из этих субъектов наиболее ярко отражают запросы общества на дальнейшее развитие страны. В Москве больше всего инициатив отмечено в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Экономика и бизнес». В шорт-лист вошли проекты, направленные не только на повышение финансовой грамотности среди молодежи, но и на развитие молодежного предпринимательства, популяризацию науки и просвещения в социально-экономических областях знания, импортозамещение. В Санкт-Петербурге же более ярко прослеживается тренд на сохранение исторической памяти и создание новых перспектив и возможностей развития общества. Основная часть инициатив из этого города представлена в номинациях «За вклад в просвещение в сфере «История» и «За вклад в просвещение в сфере «Новые горизонты». С шорт-листом номинантов просветительской премии «Знание – 2022» можно ознакомиться на сайте проекта.

В ноябре номинанты, вошедшие в шорт-лист, проведут очную защиту своих инициатив перед членами почетного жюри, куда приглашены выдающиеся государственные деятели, лидеры бизнеса и общественных организаций, известные деятели науки, культуры и искусства. Кроме того, в рамках народного онлайн-голосования, которое пройдет на сайте премии с 10 ноября по 5 декабря, россияне смогут выбрать лучшего просветителя и просветительский проект года в специальной номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей».

Торжественная церемония вручения премии «Знание» состоится 13 декабря в Государственном Кремлевском Дворце в Москве.