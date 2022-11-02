В картину Тулуз-Лотрека «Клоун» в берлинской галерее плеснули фальшивую кровь

В Берлине злоумышленник плеснул фальшивую кровь в картину Тулуз-Лотрека. Под удар в Старой национальной галерее попала работа «Клоун», передает телеканал «Известия». Мужчина сначала облил полотно красной жидкостью, а потом приклеил себя к стене. Реставраторы исследуют картину, злоумышленника задержала полиция.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.