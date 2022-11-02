Президент США Джо Байден в своей речи перепутал Украину с Ираком. Байден также назвал недавний ураган «Иэн» во Флориде «Иваном». Политик не впервые путает Украину с другими странами, передает телеканал «Известия». Ранее президент США оговорился и назвал страну Афганистано. Также в марте в речи Байдена украинцы стали иранцами.

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