Рубль в курсе

Рубль находится в той уникальной ситуации, когда практически все участники рынка ждут его ослабления. Консенсус аналитиков смещен в сторону реализации такого прогноза в течение двух оставшихся месяцев года. Центральный банк подчеркивает необходимость сохранения плавающего курса, а дискуссии относительно регулирования рубля за счет валютных интервенций продолжаются.

Вопреки ожиданиям российская денежная единица понемногу укрепляется, отступив от максимума 64,92, достигнутого 7 октября. Решение, принятое на заседании Банка России, который сохранил ключевую ставку на отметке 7,5%, стало для рубля нейтральным. Даже прохождение налогового периода в последней декаде октября не оказалось фактором очевидного разворота.

Вероятно, до конца года не успеют в полной мере проявиться масштабные риски. Среди них — сокращение профицита торгового баланса вследствие запланированных санкционных ограничений и коррекции цен на товарные активы (углеводороды, металлы и др.) при ожидании рецессии в ряде зарубежных стран. Реализация растущих рисков глобальной рецессии может ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и, как следствие, привести к ослаблению рубля.

Пока же сохраняется огромный профицит счета текущих операций, который, по оценкам Банка России, увеличился в 2,5 раза год к году за девять полных месяцев 2022-го, до $198,4 млрд. Этот фактор пока поддерживает рубль, который ходит вокруг отметки 60 к доллару со второй декады июля по сегодняшний день.

Но проинфляционные риски (как следствие и девальвационные) возросли, о чем сообщалось на двух последних заседаниях ЦБ. Из внутренних факторов ослабления рубля выделю растущие инфляционные ожидания (до 12,8%) и проинфляционный эффект частичной мобилизации, который проявится позже. Структура занятости меняется, а численность рабочей силы сократилась. Сейчас склонность к сбережениям повысилась, но когда потребительский спрос вновь вырастет, увеличить производство товаров из-за изменений на рынке труда будет сложнее, что вызовет локальный дефицит по отдельным группам товаров, подталкивая цены вверх. Изменение структуры спроса будет продолжаться, а нехватка товаров привычных брендов поспособствует перераспределению денежных потоков. Это может создать предпосылки для девальвации, которые, впрочем, будут проявляться постепенно.

Увеличение денежной массы (на 22,6% год к году) также постепенно начнет сказываться на росте сбережений и сохранении высоких рублевых цен, в том числе на активы, которые могли бы в противном случае подешеветь (например, недвижимость). Не ожидаю существенного роста кредитования в 2023 году из-за приостановки цикла снижения ставок и вялорастущего потребительского спроса. Это будет отчасти сдерживать инфляцию, несмотря на то что в настоящий момент кредитование расширяется.

Проинфляционные факторы продолжают влиять на курс через увеличение спроса на иностранную валюту на внутреннем рынке. И если раньше спрос концентрировался в долларе и евро, то сейчас их роль стал отчасти выполнять юань. Наблюдается высокий спрос инвесторов на ПИФы, доверительное управление и инвестиционно-страховые продукты в юанях. Это становится следствием небольшого (на сегодняшний день) числа доходных инструментов в китайской валюте. Ажиотажный спрос приводит к тому, что объемы торгов юанем на Московской бирже стабильно превышают торги евровалютой. Рубль может начать слабеть к корзине иностранных валют при дальнейшем увеличении спроса на юани.

Рост инфляционных ожиданий и, как следствие, спрос на валюту отчасти связан с резким увеличением расходной части бюджета. На покрытие возникшего дефицита на 2022 год (хотя ранее ожидался профицит 1,3 трлн рублей) из ФНБ направляется 1 трлн. В параметры бюджета на следующий год заложено как расширение расходной части в целом, так и увеличение объема по секретным и сверхсекретным статьям, они займут до 23% от общей суммы трат или 6,5 трлн рублей. Как итог — увеличение наличной денежной массы и средств на счетах населения.

Конечно, влияние двузначного роста денежной массы будет ограничено из-за подавленного внутреннего спроса. С рынка ушли многие привычные бренды, и структура спроса изменилась. Согласно последнему среднесрочному прогнозу Банка России, расходы на конечное потребление домохозяйств снизятся в 2023 году в рамках 3% (при падении 3–3,5% в 2022-м). Но когда мы говорим «инфляция», то подразумеваем именно индекс потребительских цен. Таким образом, допрасходы бюджета и рост денежной массы приблизят номинальную инфляцию к верхней части прогнозируемого ЦБ диапазона, 12–13% на этот год, что также будет способствовать незначительному ускорению девальвации.

Поскольку большинство рисков для рубля в полной мере может проявиться лишь в 2023 году, до конца 2022-го жду сохранения значений близких к нынешним или незначительного ослабления рубля до 64 руб./$.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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