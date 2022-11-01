50 т гуманитарной помощи для города Мариуполь собрала масштабная акция

Союз операторов наружной рекламы при поддержке Минобороны РФ, Центрального спортивного клуба Армии и Общероссийского Народного Фронта провел вторую масштабную акцию помощи «Щит добра» в рамках проекта «Все для Победы». По ее итогам было собрано 50 т гуманитарной помощи, которая в несколько этапов будет направлена в город Мариуполь на грузовых автомобилях. Первый этап отправки состоялся сегодня c территории крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА. Акция «Щит добра» проходит при личном участии заместителя председателя Государственной Думы Сергея Неверова.

Участие в гуманитарной акции для помощи городу Мариуполь традиционно приняли операторы наружной рекламы, их партнеры и рекламодатели более чем из 50 городов России, которые занимались сбором средств личной гигиены, бытовых товаров, антисептиков и постельных принадлежностей. На протяжении двух недель в регионах были организованы пункты сбора вещей для отправки и доставки их на склад в Москву.

По итогам второй акции «Щит добра» собрано 50 т гуманитарного груза. Это антисептические средства (30 тыс. упаковок), гели для душа (13 тыс.), средства для мытья детской посуды (7 тыс.), шампуни (3 тыс.), жидкое мыло (2 тыс.), антибактериальные салфетки (1 тыс. упаковок), кофе (1 тыс. упаковок), матрасы (100 шт.), а также зажигалки, фонарики, генераторы и аккумуляторы.

В отправке гуманитарной помощи из Москвы в город Мариуполь сегодня приняли участие врио Начальника Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил РФ полковник Владимир Неваев, заместитель руководителя Исполкома Народного Фронта по региональной работе Борис Подольный, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, абсолютный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, судья международной категории, член президиума «Совет ветеранов спорта ЦСКА» Владимир Маркелов и представитель Союза операторов наружной рекламы Алексей Митрюшин.

Врио Начальника Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил РФ полковник Владимир Неваев подчеркнул, что гуманитарная помощь в рамках второй акции «Щит добра» нужна и обязательно будет способствовать в выполнении тех целей и задач, которые стоят перед государством в СВО.

«В начале ноября груз начнет прибывать в Мариуполь, и мы уверены, что наша помощь и совместные усилия внесут маленькую крупицу в общую победу. Я убежден, что гуманитарная акция «Щит добра» распространится на всю географию нашей страны», — добавил Владимир Неваев.

«Это уже второй груз гуманитарной помощи, который мы совместно отправляем на Донбасс: в этот раз в Мариуполь. Когда мы посещали город в марте, не было никаких других мыслей, кроме как накормить людей, привести лекарства, вывести раненных и больных. Сейчас мирная жизнь в городе восстанавливается, и состав груза об этом свидетельствует. Уже нужны матрасы, чтобы люди могли спать в комфортных условиях, электроприборы, потому что в город вернулось электричество, бытовые товары. Мы благодарим всех, кто принимает участие в этой акции, Центральный спортивный клуб Армии и отдельно Союз операторов наружной рекламы, которые также активно поддержали наш проект «Все для победы!». Очень много людей узнают о возможности помочь бойцам именно благодаря наружной рекламе», — отметил в своем выступлении заместитель руководителя Исполкома Народного Фронта по региональной работе Борис Подольный.

«Благодарю всех, кто принял деятельное участие во второй акции «Щит добра». Гуманитарный груз мы будем отправлять в Мариуполь в несколько этапов, поскольку совместными усилиями с представителями бизнеса – операторами наружной рекламы, Общероссийским Народным Фронтом и Центральным спортивным клубом Армии мы собрали более 50 тонн гуманитарной помощи. Принимать его в Мариуполе будет первый зампредседатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутат Государственной Думы Федерального Собрания Дмитрий Владимирович Саблин. Мы собирали в первую очередь то, что нам рекомендовали: тёплые вещи, матрасы, средства личной гигиены, бытовые товары, продукты питания. Мы будем продолжать работу по формированию и отправке гуманитарных грузов и дальше. Великолепно, что государственные структуры, спортивные, предприниматели и общественные организации вместе, и вы видите результат», — прокомментировал итоги акции «Щит добра» представитель Союза операторов наружной рекламы Алексей Митрюшин.

Ранее уже прошла первая акция помощи жителям ЛНР и ДНР «Щит добра». Было собрано 30 т гуманитарного груза, который 9 сентября доставили на подмосковный аэродром «Чкаловский», откуда самолетами военно-транспортной авиации он был отправлен в республики Донбасса.