Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим в холодную погоду

Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим в холодную погоду. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщает во вторник, 1 ноября.

«Вместе с автошколой мосгортранса мы подготовили советы по безопасному вождению в холодную погоду: двигаться нужно с такой скоростью, чтобы можно было вовремя остановиться; при повороте сбавьте скорость, не делайте резких движений рулем, тормозом, педалью газа; включайте фары в любых условиях ограниченной видимости», — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что моросящий дождь или снег опаснее ливня, поскольку на дороге образуется скользкий слой грязи или слякоти. В ведомстве напомнили, что при движении в тумане следует включить противотуманные фары, снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства.

Еще водителям необходимо отрегулировать свет фар. А при вождении в темное время — быть вежливыми и переключать при встречном разъезде дальний свет на ближний, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила «Известиям», что после 1 ноября существенных осадков в Москве в ближайшие дни не ожидается.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков напомнил, что для образования гололедицы нужны два условия — отрицательная температура и осадки. По ночам температура будет около ноля, а осадков во вторник в российской столице уже не будет, сообщает телеканал «360».

В свою очередь, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил в разговоре с НСН, что ноябрь будет в целом теплее, чем обычно. Он отметил, что осадки в виде снега в ноябре будут, но они станут эпизодическими при волнах холода и при смене холода на тепло, но до конца ноября устойчивый снежный покров не сформируется.