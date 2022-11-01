Графические новеллы о подвигах героев СВО представят в Музее Отечественной войны 1812 года

4 ноября в Музее Отечественной войны 1812 года откроется выставка графических новелл «Знание о героях», посвященная участникам специальной военной операции. В основу новелл положены 10 реальных историй о бойцах, удостоенных звания Героя Российской Федерации за мужество в сражениях с украинскими нацистами. Выставка, организованная Российским обществом «Знание», покажет в красках, как настоящие подвиги становятся легендами. Открытие выставки состоится в рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств – 2022», она будет работать для всех, кто хочет отдать дань уважения защитникам России, вход по билету в Музей Отечественной войны 1812 года.

Создание и выставка графических новелл стали частью большого федерального просветительского проекта «Знание о героях», который инициирован Российским обществом «Знание».

В рамках проекта «Знание о героях» будет создано 24 графических новеллы, 10 из которых Российское общество «Знание» эксклюзивно покажет в Музее Отечественной войны 1812 года. Героями историй, которые будут представлены на выставке, стали полковники Андрей Фроленков, Владимир Жога и Александр Белоглазов, подполковники Дмитрий Литвинов и Андраник Гаспарян, майор Виктор Дудин, старшие лейтенанты Антон Старостин и Дамир Исламов, лейтенант Максим Концов и ефрейтор Дамир Гилемханов.

«Мы хотим показать российской молодежи, что настоящие супергерои — это вовсе не вымышленные персонажи из приключенческих фильмов и комиксов, а обычные люди, живущие среди нас. Любовь к Родине и преданность своему народу вдохновляет их на великие подвиги в тяжелых, порой невыносимых условиях. Решительные, сильные, смелые, настоящие патриоты и истинные сыновья России — именно они должны стать нравственными ориентирами для нового поколения», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Реальные истории о наших соотечественниках, награжденных за героизм в ходе спецоперации на Украине, воплощают в красках профессиональные художники. Созданные ими графические новеллы адресованы школьникам 5–11-х классов. Так подростки в понятной, привлекательной для них форме узнают о настоящих героях – защитниках Родины и увидят новые примеры для подражания.

«Символично, что выставка о героях спецоперации открывается в стенах Музея Отечественной войны 1812 года. Подвиги наших военных становятся частью исторической летописи России. Сегодня место рядом с галереей портретов героев 1812 года с полным правом занимают наследники и продолжатели их великого подвига — воины российской армии, вставшие на защиту Отечества», — отмечает Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея.

Графические новеллы, посвященные военнослужащим, удостоенным звания Героя Российской Федерации за подвиги в сражениях на Украине, также можно будет увидеть на сайте Российского общества «Знание». Красочные афиши с QR-кодом, ведущие в раздел сайта с новеллами, появятся во всех школах страны.

Большой просветительский проект «Знание о героях» направлен на объединение молодого поколения вокруг высших ценностей, таких как любовь и верность Отчизне, мужество и сила духа. Наряду с выпуском и выставкой графических новелл состоится целый ряд других значимых событий. Масштабный десятичасовой марафон «Знание о героях» пройдет 3 ноября на двух площадках — в московском арт-центре «Ветошный» и в студии Российского общества «Знание» в Саранске, а также будет транслироваться онлайн в прямом эфире на сайте просветительской организации. Спикерами на марафоне выступят военные, волонтеры, спортсмены, путешественники и другие выдающиеся люди нашей страны.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе. Больше информации о деятельности Российского общества «Знание» – на сайте и в социальных сетях проекта: «ВКонтакте», Telegram.

Музей Отечественной войны 1812 года был открыт в 2012 г., к 200-летнему юбилею этого события. Экспозиция, состоящая из нескольких тематических разделов, построена по хронологическому принципу: от событий, предшествовавших войне 1812 г., до заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. Среди раритетов — награды и униформа русских и французских воинов, карты и документы, предметы быта и снаряжение, личные вещи императоров Александра I и Наполеона Бонапарта. В экспозиции музея широко использованы мультимедийные технологии. Музей входит в комплекс Государственного исторического музея. Адрес: Площадь Революции, 2/3 , сайт: www.shm.ru