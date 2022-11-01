Обитание двух новых видов краснокнижных птиц подтвердили в Волоколамске

Специалисты подтвердили обитание еще двух видов краснокнижных птиц на территории государственного природного заказника областного значения «Теряевские пруды» в Волоколамске (Московская область). Жителей региона и туристов просят бережнее относиться к ценным экосистемам природной территории, чтобы сохранить ее разнообразие.

Обследование проводили эксперты природоохранного фонда «Верховье» по заказу министерства экологии и природопользования региона. Состояние заказника признано в целом удовлетворительным. Наибольшей ценностью территории считают птиц.

«Теряевские пруды — излюбленное место орнитологов, как любителей, так и профессионалов. Здесь зафиксировано местообитание 61 вида пернатых. До последнего времени среди них наблюдали восемь краснокнижных видов, а в ходе последнего обследования получены данные об обитании в границах ООПТ черного коршуна и седого дятла», — цитирует главу минэкологии Тихона Фирсова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Во время обследования в заказнике выявлены признаки нарушений режима охраны. В частности, обнаружены скопления мусора и следы заезда транспорта.

Заказник «Теряевские пруды» расположен вблизи села Теряево и Свято-Успенского Иосифо-Волоцкого монастыря. Площадь особо охраняемой природной территории составляет 56 га.