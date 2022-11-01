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Парк музея-заповедника Сергея Аксакова отремонтируют в Оренбуржье

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В 2023 году руководство музея-заповедника Сергея Аксакова в Бугурусланском районе Оренбургской области намерено привести в порядок парк. Начальная стоимость контракта составляет 127,7 млн рублей.

Согласно документам, подрядная организация должна выполнить ремонт дорожного покрытия, а также наружного освещения. Кроме того, планируется установка малых архитектурных форм и озеленение. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

Рабочим предстоит поменять плиточное и песчано-гравийное покрытие тротуаров. В парке будут обустроены спуски и настил на берегу пруда. На площадке «Аленький цветочек» установят фонтан, беседки и информационное табло. Также планируется высадка цветов и деревьев. В частности, объект культурного наследия украсят желтыми акациями, флоксами, эхинацеей, пионами и лилейниками.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков будет вестись до 14 ноября, итоги конкурса подведут 17 ноября. Все работы необходимо завершить до 1 декабря 2023 года.

Родовая усадьба и село были основаны в 70-е годы XVIII века на берегу реки Большой Бугуруслан. В усадьбе детство, часть юношеских и взрослых лет провел писатель Сергей Аксаков. В 1907 году имение поступило в собственность крестьянского поземельного банка, а в 1919 году усадьба перешла в ведение колхоза. В годы Великой Отечественной войны была вырублена на дрова Грачевая роща. В 1960-е годы усадьбу поставили на государственную охрану как памятник истории. Несмотря на это, бывший дом Аксаковых снесли через два года. В 1991–1998 годы на старых фундаментах воссоздали бревенчатый дом, а в 2007 году на территории заново устроили пруд. Восстановление парка было выполнено в 2011 году.

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