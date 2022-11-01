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В Москве утвердили новые меры поддержки экспортеров

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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В столице начался прием заявок от предпринимателей на возмещение затрат на внешнеэкономическую деятельность в дружественных странах. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что правительство Москвы предусмотрело для несырьевого бизнеса субсидии на логистику, получение патентов и других документов, адаптацию товаров и услуг к зарубежным рынкам, сертификацию продукции и систем менеджмента. Максимальный размер выплат составляет 6,5 млн рублей. Получить их могут московские компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не менее полугода назад и не имеющие налоговых задолженностей на сумму более 100 тыс. рублей. При этом у них должно быть производство на территории России.

Также, по словам вице-мэра, предприниматели могут получить грант, который по сути является экспортным кешбэком (возвращается 10% от суммы экспортного контракта, которая, по условиям, должна превышать 6 млн рублей). Максимальная выплата составляет 10 млн рублей, однако она не может превышать 50% от суммы налогов, уплаченных в бюджет Москвы.

«Город продолжит помогать московским предпринимателям в укреплении позиций на внешних рынках. Новые меры поддержки ориентированы на компании, работающие с дружественными России странами. Кроме того, в столице есть экспортеры, чей бизнес пострадал от зарубежных ограничений. Они смогут использовать субсидии, чтобы переориентироваться на другие направления», — подчеркнула Сергунина, пояснив, что компании могут получить либо несколько субсидий по разным направлениям, либо грант.

Заммэра добавила, что данные меры поддержки утверждены по просьбе самих экспортеров — с такой инициативой профсообщество выступило на форуме «Сделано в России».

Заявки на выплаты принимаются на сайте Московского экспортного центра до 24 ноября.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.

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