Япония хочет сохранить участие в «Сахалине-1»

Правительство Японии хочет сохранить участие в «Сахалине-1». Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны, передает телеканал «Известия». Он сообщил, что провел встречу с руководством компании Sodeco, имеющей 30-процентную долю в проекте, и поручил им решить вопрос.

Ранее Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора «Сахалина-1». Теперь в течение месяца иностранные участники должны дать согласие на принятие в собственность доли в уставном капитале. Пока Япония не импортирует нефть с «Сахалина-1». Около 95% сырья в страну сейчас поступает с Ближнего Востока.

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