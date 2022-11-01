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Путин про атаку на Северные потоки

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Подрывы газопроводов Норд стрим это очевидный теракт. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции.

«Вырвало трубу длиной 40 м. Разрыв составляет, — всего трубы разошлись, — на 259, по-моему, метров. Вот этот кусок трубы, который был вырван, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 м в сторону. Как раз в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался повреждённым. Ну, видимо, и этим взрывом, и осколками, остатками этой трубы. Так что это очевидный теракт», — сказал он, передает телеканал «Известия».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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