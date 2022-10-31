Стала известна причина госпитализации шахматиста Анатолия Карпова

Чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов неудачно упал возле здания Госдумы. Об этом «Известия» узнали 31 октября.

По словам источника, шахматиста обнаружили без сознания и доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у него перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму.

Отмечается, что в момент получения травм Карпов был пьян.

Ранее в этот день председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев сообщил, что на парламентария якобы напали на выходе из Госдумы. По данным источника «Известий», человека по имени Анатолий Карпов, имевшего при себе удостоверение депутата, доставили в больницу в ночь на 29 октября.

До этого, 5 февраля, на Самотечной улице в центре Москвы произошло нападение на экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина. 10 февраля был задержан один из подозреваемых, им оказался 24-летний профессиональный боксер.