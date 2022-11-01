NASA не догонит

На днях практически незамеченным для СМИ произошло важное событие, которое определяет перспективы развития российской пилотируемой космонавтики до конца десятилетия. 24 октября премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании запусков грузовых и пилотируемых космических кораблей «Прогресс» и «Союз» к Международной космической станции до конца 2027 года. Фактически принято решение об участии «Роскосмоса» в проекте МКС до 2028-го, хотя само постановление правительства о продолжении сотрудничества еще не подписано. Как и у каждого решения, у этой «медали» есть две стороны.

С одной стороны, Россия продолжит идти в пилотируемой космонавтике в фарватере США. Предыдущая администрация «Роскосмоса», опираясь на постановление правительства об участии РФ в проекте МКС до 2024 года, пыталась использовать неопределенность для торгов с США. Снимаете санкции с предприятий «Роскосмоса» — получаете продолжение работы МКС. Не снимаете — мы строим национальную Российскую орбитальную служебную станцию.

Новая администрация «Роскосмоса» решила не торговаться и сразу согласилась с условиями США. Хотя на руках у госкорпорации были серьезные козыри. Первый: США важно оттянуть МКС по срокам «вправо», ибо при администрации Байдена – Харрис интерес к лунному проекту «Артемида» (по возвращению американцев на Луну) пропал практически полностью. И не только потому, что это проект «антидемократа» Трампа, но и потому, что космос не имеет никакой ценности для нынешней Демократической партии США — у них иные приоритеты. Все надежды на «частные космические станции», но те появятся, по планам NASA, «не ранее 2030 года», а по оценке независимых экспертов, вряд ли появятся вообще.

Второй российский козырь — безопасность МКС полностью в руках российской стороны. Только отечественные грузовые корабли «Прогресс» на постоянной основе спасают станцию от столкновений с космическим мусором и поднимают ее орбиту. Да и аккуратно затопить МКС могут только наши специалисты с помощью отечественных кораблей: имеют опыт сведения с орбиты станции «Мир». Без России МКС превращается в 400 т космического мусора, который может упасть в любой точке широтного пояса от 51 градуса северной широты до 51 градуса южной широты. То есть РФ самостоятельно отказывается от козырей в переговорах с США.

NASA же в этой ситуации ничего не теряет: эксплуатирует МКС до момента строительства окололунной станции Gateway или появления на орбите американских коммерческих станций. А там: «Русские, гудбай». Потом, хотя новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов добился частичного возвращения ранее секвестированных средств Федеральной космической программы, они, судя по всему, пойдут на развертывание серийного производства спутников. До принятия в 2025-м новой федеральной программы на 2026–2035 годы деньги на создание новой Российской орбитальной станции взять будет негде. Допустим, что с 2026-го пойдет финансирование и на новую станцию, и на продолжение эксплуатации МКС. Тут получится так, что вам предлагают финансовый план на два «автомобиля»: старенькие «Жигули», все в трещинах и постоянно требующие ремонта, и одновременно оплачивать кредит на новый супернавороченный электрокар, причем только на первоначальный взнос, ибо сам электрокар получите не сразу. А деньги у вас есть только на что-то одно. Понятно, что в ситуации с продлением эксплуатации российского сегмента МКС и необходимостью выполнения политических международных обязательств все средства и человеческие ресурсы будут брошены на латание «дыр» в сегменте РФ (тех же трещин, через которые в сутки станция теряет сотни грамм воздуха) и поддержание его в состоянии искусственной комы.

Отвергнутое же предложение «о завершении участия России в проекте МКС в 2024 году» как раз и подразумевало перераспределение средств с программы МКС на ускорение создания Российской орбитальной станции. Таким образом, можно утверждать, что до 2028 года, а учитывая вечные задержки и в финансировании, и в производстве ракетно-космической техники, и до 2030+ новой космической станции у России не будет.

Отказ от национальной пилотируемой космической программы — это одна сторона медали. Где же вторая? А вот она. Продолжение сотрудничества с США по программе МКС позволяет сохранить единственную ниточку, связывающую Россию с западным миром, что, возможно, в нынешней ситуации перевешивает необходимость развития национальной пилотируемой программы.

Автор — эксперт по космической тематике Дмитрий Струговец

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