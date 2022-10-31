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Эксперты оценили перспективы снижения НДС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Такие меры, как снижение НДС и ограничение числа посредников в цепочке поставок товара, могут привести к повышению покупательской способности, считают участники круглого стола, организованного Институтом развития предпринимательства и экономики.

По словам его директора Натальи Назаровой, только на социально значимые товары уходит 10% расходов населения, тогда как на все продовольствие тратится 38% этой суммы. Кроме того, снижается покупательная способность, с 2013 года реальные доходы населения снизились на 4%. «Для 31 млн граждан требуется более трети их дохода на то, чтобы приобрести социально значимые товары в количестве, рекомендуемом Минздравом», — отметила она. Как следствие, рацион питания многих россиян не соответствуют нормам — в 30% домохозяйств наблюдается недопотребление продуктов по 7-8 категориям товаров из десяти, добавила Назарова. Она считает, что с учетом неопределенности дальнейшего развития событий, необходимо принять оперативные меры.

Первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин высказал мнение, что снижение ставки НДС на отдельные товары окажет положительное влияние и на производителей продовольствия, и на «все субъекты, которые участвуют в производстве, транспортировке, реализации социально-значимых товаров, хотя сокращение отчислений в бюджет может повлечь дефицит финансирования других важных государственных, в том числе социальных программ». При этом он считает, что для мультипликативного эффекта нужен целый комплекс мер господдержки.

Президент Союза операторов торговых автоматов России Леонид Нестеренко также поддержал идею о снижении ставки НДС, поскольку тогда бизнес сможет «больше производить, больше продавать, больше инвестировать в развитие».

В свою очередь профессор факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ряховский подчеркнул, что данная мера может привести не к снижению цен, а к увеличению «прибыльности игроков рынка», поскольку 56% наценки приходится на оптовых посредников и ритейлеров. «Если мы смотрим на проблему, мы можем ограничить число посредников, можем ограничить наценки. И мы должны определиться, что нам важнее – производитель, оптовик или розница. Или сделать прямой путь от производителя, например, к рознице. Или к потребителю сразу», — предложил Ряховский.

Однако председатель общероссийского союза общественных объединений Союз потребителей РФ Петр Шелищ не видит перспективы у такого инструмента, как ограничение торговой наценки. «Очень не хотел бы, чтобы наука поддержала движение в направлении административного регулирования того, что достаточно убедительно регулирует рынок», — сказал он, добавив, что при этом ему близка идея ограничения числа посредников в цепочке поставок.

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