ЕС готов выделить €22 млн на создание центра по вопросам кибербезопасности

Евросоюз выделит €22 млн на создание центра кибербезопасности при еврокомиссии. «Киберщит» будет способен обнаруживать признаки угроз, нападений и атак в киберпространстве, передает телеканал «Известия». Европейские специалисты отмечают, что это позволит «предпринимать политические действия с опорой на факты».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.