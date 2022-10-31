В ООН большинство проголосовало за отказ Израиля от ядерного оружия

В ООН большинство проголосовало за отказ Израиля от ядерного оружия

2022-10-31 11:14:09

2022-10-31 11:14:09

2022-10-31 11:14:09

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru