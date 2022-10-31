В ООН большинство проголосовало за отказ Израиля от ядерного оружия
В ООН проголосовали за отказ Израиля от ядерного оружия. Страна должна передать его международному агентству по атомной энергии, передает телеканал «Известия». Израиль ― единственная страна Ближнего Востока, которая до сих пор не подписала Договор о нераспространении ядерного оружия.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.