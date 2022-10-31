Канье Уэст рискует остаться без дохода после разрыва контракта с Adidas

Канье Уэст на грани финансовой катастрофы. Об этом заявили в американской прессе со ссылкой на своих инсайдеров. Из пяти источников дохода у рэпера проблемы с четырьмя. Основную часть прибыли Уэст получает от компании Adidas, передает телеканал «Известия». Однако ранее стало известно, что организация разрывает контракт на сотрудничество. От сделок с рэпером отказываются из-за его поведения и компрометирующих выходок. Уэст открыто поддерживает сторонников антисемитского движения и превосходства белой расы над остальными. Ранее рэпер представил лонгсливы с надписью White Lives Matter. Уэст устроил показ, в котором также приняли участие прочие американские активисты этого движения. Публика раскритиковала шоу и назвала одежду рэпера неуважительной.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.