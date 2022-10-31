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Акцию «День без турникетов» приурочат к Московской неделе интерьера и дизайна

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Познавательную акцию «День без турникетов», которая пройдет в столице с 1 по 6 ноября, решили приурочить к Московской неделе интерьера и дизайна, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«В течение шести дней москвичей будут ждать на 35 площадках. 14 из них впервые стали партнерами познавательной акции «День без турникетов». В этот раз ее посвятили интерьеру и дизайну. Горожан приглашают на лекции отраслевых экспертов, экскурсии по мебельным фабрикам, мастер-классы по созданию предметов декора и многое другое», — добавила Сергунина.

По ее словам, в общей сложности в рамках акции пройдет порядка 50 различных мероприятий. Так, одно из столичных дизайн-агентств предметов интерьера проведет экскурсию, участники которой узнают, как проектируют и создают мебельную фурнитуру. Детский технопарк на Зорге организует для гостей занятия по дизайну и моде. А в Международной школе креативных технологий для подростков устроят мастер-класс по 3D-технологиям на тему дизайна интерьера. Еще одна площадка познакомит посетителей с производством мебели по индивидуальным размерам. Также в акции примут участие столярные мастерские и одна из художественных галерей.

Всего с начала года в рамках «Дней без турникета» было проведено более 1 тыс. экскурсий, которые посетили 37,3 тыс. человек.

Первая Московская неделя интерьера и дизайна пройдет с 1 по 6 ноября. Свою продукцию там представят более 350 производителей мебели, предметов интерьера и отделочных материалов из России, Казахстана, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Туниса и Египта. В рамках деловой программы выступят более 200 экспертов отрасли.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.

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