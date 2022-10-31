Большинство британцев против выплаты ежегодного пособия для Лиз Трасс

Более 80% британцев выступают против выплаты Лиз Трасс ежегодного пособия, об этом заявили в издании газеты «Дэйли Мэйл». Лишь 9% респондентов Соединенного Королевства полагают, что экс-премьер должна получить деньги, передает телеканал «Известия». Ожидается, что сумма пособия составит около $129 тыс. и пойдет на расходы от управления офисом. При этом действительность расходов надо подтверждать каждый раз. Оппозиционные партии заявили, что Лиз Трасс не заслужила деньги и должна от них отказаться.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.