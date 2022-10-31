Буровая установка загорелась в Заполярье

Пожар произошел в городе Ковдоре Мурманской области. В карьере местного комбината загорелась дизельная буровая установка. Она была расположена на открытой территории.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного 30 октября в 17.25. На место происшествия прибыли дежурные караулы двух пожарных частей. Огонь тушили семь человек личного состава и три единицы техники, уточнили ИА «Би-порт» в региональном управлении по ГОЧС и ПБ.

В 18:05 возгорание удалось ликвидировать. В результате в буровой установке обгорело 7 м кабелей и электроустройства. Площадь пожара составила 8 кв. м. Причины случившегося не уточняются. Информации о пострадавших не было.

Ранее сообщалось, что в Дмитрове произошел пожар в цехе по производству креветок в здании хладокомбината. На место, по информации МЧС, были направлены 29 единиц техники и 86 человек. Тушили возгорание на площади 2400 кв. м. Пожару был присвоен второй ранг. При этом о пострадавших ничего не сообщается.