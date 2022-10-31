Директора лесхоза накажут за пожар в лагере под Омском

В Омской области утверждено обвинение по уголовному делу в отношении директора САУ «Черлакский лесхоз». Его обвиняют в халатности при тушении пожара, из-за которого пострадал детский оздоровительный лагерь «Юбилейный».

Следствие установило, что 16 апреля директор лесхоза получил информацию о пожаре, но не принял никаких мер для того, чтобы его потушить. С возгоранием начали бороться только после повторого сообщения.

К тому же, как пишет ИА «Город55», тушение тоже проводилось с нарушениями. Так, специалисты лесхоза не создали на месте возгорания заградительные минеральные полосы, чтобы предотвратить пожар. Сотрудники приехали на место без проверки противопожарного инвентаря и транспорта. В итоге во время тушения один трактор сломался, а второй был слишком далеко для того, чтобы им воспользоваться.

Ущерб, который получил детский оздоровительный лагерь, оценили в сумму, превышающую 7 млн рублей. Дело передано в суд, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН».