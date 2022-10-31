Около 900 млн рублей выделят из бюджета на доплату медикам Югры
ХМАО получил из федерального бюджета более 890 млн рублей на доплату медицинским работникам. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова. Деньги поступят из Резервного фонда правительства РФ.
По словам Комаровой, цель — достижение целевого показателя отплаты труда отдельным категориям медработников. По майскому указу президента РФ Владимира Путина медицинский персонал должен получать на ставку 100% средней заработной платы по региону, а врачи — 200%.
Muksun.fm со ссылкой на «Тюменьстат» сообщает, что в Югре за период с января по август средняя зарплата работников организаций без социальных выплат составляла 104 484 рубля, а в области здравоохранения — 93 191 рубль.
Ранее в ХМАО к Дню Победы участники Великой Отечественной войны получили единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей. Труженикам тыла к 9 Мая перечислили по 10 тыс. рублей.