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Около 900 млн рублей выделят из бюджета на доплату медикам Югры

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ХМАО получил из федерального бюджета более 890 млн рублей на доплату медицинским работникам. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова. Деньги поступят из Резервного фонда правительства РФ.

По словам Комаровой, цель — достижение целевого показателя отплаты труда отдельным категориям медработников. По майскому указу президента РФ Владимира Путина медицинский персонал должен получать на ставку 100% средней заработной платы по региону, а врачи — 200%.

Muksun.fm со ссылкой на «Тюменьстат» сообщает, что в Югре за период с января по август средняя зарплата работников организаций без социальных выплат составляла 104 484 рубля, а в области здравоохранения — 93 191 рубль.

Ранее в ХМАО к Дню Победы участники Великой Отечественной войны получили единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей. Труженикам тыла к 9 Мая перечислили по 10 тыс. рублей.

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