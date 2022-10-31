Посольство РФ в Оттаве раскритиковало заявление МИД Канады

Посольство России в Канаде раскритиковало заявление МИД страны по «черноморской инициативе».

Оттава возложила на Москву ответственность за зерновую сделку, передает телеканал «Известия». Канада утверждает, что Россия использует голод в качестве оружия.

При этом в российском посольстве подчеркнули, что вся ответственность в случае провала зерновой сделки ляжет на Канаду и Великобританию, которые причастны к террористической атаке в отношении гражданского порта и военно-морской базы в Севастополе.

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