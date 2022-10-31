Эксперт рассказал об уловках противника при атаке на Севастополь

Атака на Севастополь ожидалась, но никто не мог сказать, как она будет выглядеть, рассказал «Известиям» капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.

«Самый первый звонок прозвенел на День ВМФ, когда воздушный беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. Чуть позже в районе Севастополя были остановлено несколько полупогружных дронов — фотографию одного из них на берегу моря показывали. Выводы нашим ВМФ и городскими властями были сделаны, но и атака противником была продумана до мелочей. Английские спецслужбы и силы спецопераций умеют это делать и их почерк чувствуется. Обнаружить морские малоразмерные полупогружные дроны очень трудно. Они еле возвышаются над водой, а тут они еще и шли «зерновым коридором» под прикрытием мирных судов ночью. Кроме того, удар был комбинированным — и с моря, и с воздуха. Отбить его было не просто, но мы справились», — рассказал эксперт.

Отбить удар было сложно, указал он, добавив, что ответные действия российских Вооруженных сил уже последовали.

«Был нанесен удар беспилотниками по 73-му морскому центру спецопераций Украины в Очакове. Не исключено, там досталось не только украинским силам, но и британским военным специалистам, которые давно облюбовали этот город. Уверен, что этим наше командование этим не ограничится и противнику надо ждать новых ударов и подготовить еще одну атаку им будет гораздо тяжелее», — резюмировал Василий Дандыкин.

Морские беспилотники, участвовавшие в атаке Севастополя, стартовали с побережья Черного моря из-под Одессы и двигались по «зерновому коридору». Причем один из них был спущен на воду непосредственно в зоне безопасности.

Это показали данные из блоков памяти поднятых на поверхность дронов, заявили 30 октября в Минобороны РФ. После атаки российская сторона приостановила свое участие в «зерновой сделке».

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Пришли по-английски: организовать атаку на корабли в Севастополе Киеву помогали британцы