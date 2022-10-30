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Один человек погиб в ДТП в Самарской области

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Один человек погиб в дорожной аварии на трассе «Обход Сызрани» в Самарской области. Об этом в воскресенье, 30 октября, пишет НИА «Самара» со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел в 08:50. Столкнулись автомобили Hyundai Solaris и коммерческий фургон ВИС на базе отечественной Lada.

В результате погиб водитель фургона. Также пострадали трое детей, которые были пассажирами легковушки. Все они были экстренно госпитализированы.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, пишет ГТРК «Самара».

В сентябре в Москве шестеро детей были доставлены в больницу после аварии с двумя автомобилями на северо-востоке города.

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