В Мексике прошел красочный парад в честь Дня мертвых

В Мехико тысячи людей вышли на улицы, чтобы увидеть красочный парад. По традиции шествие проходит перед Днем мертвых, передает телеканал «Известия». Многие надевали костюмы в виде скелета и накладывали грим. В толпе, например, можно было встретить художницу Фриду Кало. Национальный праздник в память об умерших проходит 1 и 2 ноября. В домах и офисах в это время принято устанавливать алтари, а для душ ушедших родственников - оставлять сладости.

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