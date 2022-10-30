Прокуратура потребовала расселить аварийный дом в Биробиджане раньше срока

Прокуратура потребовала расселить аварийный дом на улице Советской в Биробиджане раньше срока, определенного мэрией. Об этом сообщает прокуратура ЕАО.

Проведенная ведомством проверка показала, что дом находится в плохом состоянии. Его несущие конструкции и кровля деформированы и имеют повреждения, в подъезде разрушено штукатурное покрытие, а электропроводка находится в аварийном состоянии и представляет опасность для жильцов. Также были зафиксированы следы проникновения влаги.

«Несмотря на наличие обстоятельств, объективно указывающих на аварийность дома, мэрией города срок расселения жильцов установлен до 31 декабря 2027 года», — цитирует сообщение надзорного ведомства ИА EAOMedia.

В связи с этим прокуратура Биробиджана внесла мэру представление и потребовала пересмотреть сроки расселения. Устранение нарушение закона ведомство держит на контроле.