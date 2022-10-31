Отражение в воде и воздухе

В ночь на 29 октября формирования Украины произвели комбинированную авиационно-морскую атаку на военные и гражданские объекты в Севастополе. В ней использовались воздушные и морские беспилотники. Не исключено, что их деятельность координировалась американскими аппаратом Global Hawk, а вскрытие действий российских оборонительных систем велось самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и наведения AWAKS. Сама атака была неплохо подготовлена и спланирована.

Неслучайным выглядит и выбор даты: 29 октября 1955 года в результате диверсии погиб советский линкор «Новороссийск», а 30 октября считается днем основания российского флота. Между тем именно после гибели «Новороссийска» в ВМФ СССР начали создавать сложнейшую систему борьбы с подводными диверсиями. Долгие годы советских, а потом и российских моряков иностранные специалисты критиковали за такую расточительность. Однако время пришло, и оказалось, что противодиверсионные силы готовы противостоять даже самым современным боевым роботам-диверсантам.

Силы обороны российской военно-морской базы смогли отразить атаку и уничтожить девять воздушных беспилотников и семь катеров-камикадзе. Само массовое использование таких малозаметных надводных дронов — это нечто новое в ходе боевых действий СВО. Интересно, что беспилотные дистанционно управляемые надводные катера-камикадзе впервые были использованы 28 октября 1917 года, когда немецкий глиссер типа «Фернленкбот» таранил английский монитор «Эребус», участвовавший в блокаде захваченного немцами бельгийского побережья. Глиссер управлялся по проводам с коррекцией от самолета разведчика. Монитор получил повреждения, но уцелел. В дальнейшем такие боевые системы разрабатывали ряд стран.

В частности, итальянцы использовали управляемые человеком боевые катера в ходе сражений в Средиземном море. Так, 26 марта 1941 года в бухте Суда на острове Крит были уничтожены английские крейсер и танкер. Итальянцы предусматривали возможность спастись пилоту. Японцы же таких колебаний не испытывали, и создали катер, управляемый смертником. Советский Союз пару раз использовал т.н. катера волнового управления на базе катеров типа Г-5 с радиоуправлением. В общем такие системы показали свою низкую эффективность и практически полную бесполезность в условиях, когда противник ведет непрерывное наблюдение за обстановкой и грамотно строит оборону. Атака итальянцев стала по сути единственной успешной в годы ВМВ.

Однако идеи не умирают. И 12 октября 2000 года катер-камикадзе, управляемый неизвестными до сих пор террористами-смертниками, в порту Адена атаковал и сильно повредил американский эсминец «Коул». Развитие морских дронов в настоящее время воплощено в надводном беспилотнике неизвестного пока производства. Сам катер имеет небольшие габариты, оснащен видеокамерами и управляется по радио, предположительно с использованием терминала типа Старлинк, катер практически незаметен на поверхности моря.

Ночью 29 октября 1955 года под днищем линкора «Новороссийск» произошел взрыв. Борьба за живучесть корабля результатов не принесла, линкор опрокинулся и затонул. Погибло более шестисот моряков. Проведенное официальное расследование в качестве причины катастрофы назвало взрыв донной мины, оставшейся в бухте после разгрома немецко-фашистских захватчиков. И до сих пор в Севастопольских водах находят боеприпасы той войны. Вместе с тем существует и ряд версий, что это могла бы быть атака боевых пловцов, причем часто считается, что это рук дело итальянских специалистов бывшей знаменитой 10-й флотилии MAS, но есть и версия, что это могли быть англичане.

Катастрофа имела большие последствия для ВМФ Советского Союза. В частности, после нее окончательно в отставку был отправлен Адмирал флота Советского Союза Николай Кузнецов.

30 октября отмечается как День основания российского Военно-морского флота. В этот день в 1696 году Боярская дума постановила флоту быть, и молодой царь Петр начал его создание. То есть готовившие атаку люди рассчитывали нанести сильный материальный и даже моральный удар не только по Черноморскому флоту, но и по всей России в целом.

Однако террористы допустили ряд серьезных ошибок. Первая заключается в том, что использование нового оружия имеет наибольший эффект, когда оно используется внезапно и в первый раз. А данные катера-беспилотники уже некоторое время назад применялись против ЧФ, один из них попал в руки российских специалистов, был обследован и изучен. Соответственно, использование такого средства нападения ожидалось. В случае внезапности нападения результат мог бы быть худшим для Черноморского Флота.

Другой момент заключается в том, что после гибели «Новороссийска» военно-морские власти СССР и России уделяли пристальное внимание борьбе с такими диверсионными средствами. На флоте было создано направление борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, созданы боевые подразделения морского антитеррора, разнообразные боевые системы (например, противодиверсионные катера типа «Грачонок») и так далее. Предпринимались и серьезные научные исследования использования морских животных в целях обороны военно-морских баз, Севастополь был одним из центров такого изучения.

Да и вообще, ВМФ СССР вынес уроки из катастроф времен ВМВ, в частности черноморского «перл-харбора» — внезапной атаки Люфтваффе на порт Новороссийск 2 июля 1942 года. Вокруг крупных пунктов базирования строится многослойная система постоянного наблюдения воздушной, морской и подводной обстановки; создается система береговой и противовоздушной обороны. Именно такая система и позволила отразить удар формирований киевского режима с минимальными потерями.

Безусловно, противник очень умен и силен, но у него отсутствует стратегическое мышление, он не умеет просчитывать на несколько ходов вперед, и в результате «перемога» превращается в «зраду». В ответ на эту выходку Россия прекратила действие «зерновой сделки», суда с зерном для небедных стран Европы из портов пока еще находящихся под контролем Киева уже снова в море не выйдут. Да и месть в виде ракет «Калибр» и «Оникс» по объектам киевского режим, надо полагать, не заставит себя долго ждать.

Автор — военный историк

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