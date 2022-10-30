Турция продолжает вести переговоры с РФ о зерновой сделке

Турция ведет переговоры с Россией по поводу зерновой сделки, сообщили в Стамбуле. Анкара пока не разглашает детали своей телефонной дипломатии, передает телеканал «Известия». В субботу Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновой сделке. Поводом стала террористическая атака Киева на корабли Черноморского флота и суда, которые стояли на рейде Севастополя. В нападении ранним утром 29 октября участвовали девять воздушных и семь морских самоуправляемых аппаратов — все они были уничтожены российскими войсками. В нашем Минобороны заявили, что атакованные в Севастополе корабли и инфраструктура были задействованы в обеспечении функционирования гуманитарного коридора для вывоза украинского зерна из Одессы. У российского военного ведомства есть доказательства, что подготовкой теракта руководили британские специалисты. При этом Запад продолжает возмущаться заявлением России о приостановке участия в зерновой сделке. Вслед за Белым домом призвал Москву отменить свое решение и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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