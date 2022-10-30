В Британии хотят расследовать взлом телефона Лиз Трасс

Правительство Британии призывают к расследованию из-за взлома телефона экс-премьера страны Лиз Трасс, об этом сообщает местный телеканал Sky News. Ранее СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что произошла утечка данных с личного телефона Трасс, когда она еще занимала пост главы МИДа королевства. Детали переговоров, а также обсуждений поставок оружия Украине были якобы перехвачены Россией. Произошедшее какое-то время скрывали члены правительства, передает телеканал «Известия». Некоторые министры заявили, что обвинения РФ очень серьезны и ждут расследования.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.