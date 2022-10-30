Четыре человека погибли при взрыве бензовоза в Индии

Не менее четырех человек погибло и еще 18 получили серьезные ожоги в результате взрыва бензовоза на северо-востоке Индии. По данным телеканала NDTV, автоцистерна загорелась, когда местные жители попытались слить из нее бензин, передает телеканал «Известия». Полиция проводит расследование. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.