В России планируют упростить процедуру временной опеки над внуками

Общественная палата России предлагает упростить процедуру временной опеки над внуками. Общественная палата предложила властям ставить соответствующий штамп в паспорте бабушкам и дедушкам, сообщает телеканал «Известия». По действующим законам им приходится оформлять уйму бумаг даже для того, чтобы просто забрать внука из детского садика или школы. Со штампом о наличии внуков в паспорте можно на законных основаниях присматривать и ухаживать за ними во время летних каникул. Пока же бабушкам и дедушкам приходится оформлять временную опеку, чтобы брать на воспитание детей своих детей на длительное время. Также Общественная палата предложила давать старшим субсидии на время ухода за внуками, чтобы компенсировать понесенные расходы. Идею штампа в паспорте для бабушек и дедушек в Госдуме считают разумной мерой. А вот с предложением компенсировать из бюджета расходы на внуков согласны далеко не все депутаты.

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