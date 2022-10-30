В РФ создают отечественную систему кодировки платных каналов

В России госпредприятие начало разрабатывать отечественную систему кодировки платных телеканалов. Специалисты предупреждают, что использование действующих зарубежных систем небезопасно, сообщает телеканал «Известия». Иностранные разработчики этого программного обеспечения могут из-за санкций отказаться от его обслуживания. Даже временное отключение кодировки способно разрушить бизнес оператора платного телевидения. Отказ системы условного доступа может заблокировать для абонентов прием телепрограмм или же, наоборот, открыть варианты просмотра платного контента всем желающим. Поэтому все провайдеры платного телевидения в России приветствуют идею создания отечественной системы кодирования каналов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.