Игры кончились

Еще полгода назад сложно было найти тему, которая волновала бы глобальное общественное мнение (точнее, тех, кто им манипулирует) сильнее, чем угроза мирового продовольственного кризиса, якобы возникшая на фоне украинских событий. Угроза, надо заметить, целиком и полностью рукотворная, спровоцированная действиями Киева, заминировавшего значительную часть собственной акватории и неприкрыто угрожавшего судам, выходящим из освобожденных Россией портов.

Цель этих шагов была вполне очевидна — создать эффектную (как бы цинично это ни звучало) картинку для западных СМИ, с помощью которой судьба страдающих жителей отдельных стран Африки и Ближнего Востока прямо увязывалась с последствиями решений Москвы.

Бесспорный факт, что в куда большей степени вина за бедственное положение соответствующих регионов лежит на многолетней неоколониальной политике Запада, разумеется, игнорировался. Но Россия в тот момент не стала вступать в дискуссию относительно предпосылок и реальных масштабов проблемы.

Вместо этого отечественные дипломаты и военные ответственно и сосредоточенно включились в процесс поиска выхода из кризиса, результатом чего и стала пресловутая зерновая сделка, призванная обеспечить беспрепятственную транспортировку и украинского, и выводившегося из-под санкций — по крайней мере на уровне обещаний — российского продовольствия на мировые рынки.

Как это часто бывает, последующие события полностью подтвердили высказывавшиеся накануне заключения сделки опасения, согласно которым Киев и его кураторы неизбежно должны были провернуть фирменный трюк, проверенный на Минских соглашениях. А именно полностью отказаться выполнять свою часть обязательств и извлечь максимум выгоды из компромиссов, на которые согласилась Россия.

В итоге, во-первых, Запад ожидаемо забюрократизировал и затянул обсуждение вопроса о снятии санкций с вовлеченных в выполнение соглашения российских грузов и судов, максимально ограничив реализацию соответствующих решений. Что касается грузов украинских, то в большинстве своем (по оценкам Минсельхоза, от 60 до 100%) они, как вскоре выяснилось, оказались направлены не в проблемные страны, а в процветающие и платежеспособные европейские государства. Мучения голодающих детей Йемена и Сомали, еще недавно смаковавшиеся в репортажах CNN и первополосных статьях The New York Times, мгновенно перестали интересовать как СМИ, так и политиков, представляющих «прогрессивную часть человечества».

По сути, сделка, обернувшаяся, как отметил президент Владимир Путин, очередным наглым обманом, только усугубила проблемы развивающихся стран, использованных в пиар-целях и брошенных на произвол судьбы, — тем более многочисленные предложения Москвы безвозмездно поставить продовольствие нуждающимся без лишних сантиментов отвергались бывшими западными партнерами.

А во-вторых, открытие водного сообщения было использовано для организации терактов против российских объектов. Взрыв на Крымском мосту, к примеру, был осуществлен, по имеющимся данным, именно с применением взрывчатки, провезенной по так называемым гуманитарным коридорам. По всей видимости, по аналогичной схеме проводилась подготовка и других диверсий.

Финальным аккордом стала координировавшаяся британскими специалистами атака беспилотников на российские суда в Севастополе, которые как раз и обеспечивали выполнение пресловутой зерновой сделки. Нетрудно догадаться, что режим Зеленского и его покровители настойчиво проверяли границы терпения российского государства, будучи уверенными, что из неких имиджевых соображений Москва не станет жертвовать соглашениями и продолжит смиренно переносить всё новые провокации. Но эта стратегия оказалась ошибочной.

Наученная горьким опытом, Россия больше не намерена участвовать в комбинациях, навязанных ей киевско-вашингтонским альянсом. У нашей страны достаточно ресурсов, чтобы оказать необходимую помощь нуждающимся народам «глобального Юга» и без ущербных сделок — если только эти усилия не будут блокироваться антироссийской коалицией и ее ставленниками в ООН.

При этом приостановка участия Москвы в соглашении развязывает нашим вооруженным силам руки для более решительных действий в черноморской акватории, в том числе обеспечивающих безопасность жителей Крыма и новых российских регионов. Но главное — провалившаяся зерновая сделка окончательно доказывает, что подписи и украинских, и западных переговорщиков не стоят той бумаги, на которой они поставлены.

Когда Киев попросит Россию об очередных переговорах, опыт и соглашения по транспортировке продовольствия, и Минских договоренностей, и, наконец, приснопамятной киевской сделки оппозиции с Виктором Януковичем, со срыва которой всё и началось, будет настойчиво напоминать об истинном лице противоположной стороны. И подскажет, что гарантировать устойчивый результат любых переговорных инициатив смогут лишь те дипломатические усилия, что надежно обеспечены эффективной работой и героизмом наших воинов на фронтах специальной военной операции.

Автор — проректор Дипакадемии МИД РФ

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