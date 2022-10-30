В Совфеде заявили о готовности заменить украинское зерно на рынке
Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, от российского продовольствия критически зависят минимум 50 стран, включая беднейшие государства Африки.
Экспортный потенциал страны оценивается более чем в 50 млн т, передает телеканал «Известия». С учетом огромного урожая Россия готова обеспечить мировой рынок. Москва отправила 10,5 млн т зерновых в Африку и Азию вне стамбульских соглашений.
МИД Украины назвал «надуманным» предлог для приостановки сделки. В ООН заявили, что продолжают контакты с российскими властями.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.