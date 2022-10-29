Празднование фестиваля огней стало причиной смога над столицей Индии

Индийская столица погрузилась в густой смог. Дели недавно отпраздновал «Дивали» — фестиваль огней. Хотя правительство ввело запрет на использование фейерверков, передает телеканал «Известия». Дым от петард и сжигание соломы фермерами привели к загрязнению. Над городом повисли плотные частицы пыли и дыма. Особенно тяжело пришлось уличным торговцам и продавцам.

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