Пожилого мужа Нэнси Пелоси успешно прооперировали после нападения

Муж Пелоси успешно прооперирован после нападения, сообщили в его офисе. У политика диагностированы травмы рук и трещина черепа, теперь врачи ждут полного его восстановления, передает телеканал «Известия». Нападавший предстанет перед судом 1 ноября, сообщили в прокуратуре Сан-Франциско. Уголовное обвинение будет выдвинуто по нескольким пунктам. Злоумышленник ворвался в дом в Сан-Франциско и ранил мужчину. Сообщается, что нападавший имел при себе молоток. 82-летнего Пола Пелоси срочно госпитализировали. Как сообщают СМИ, целью преступника была сама спикер нижней палаты конгресса. Однако во время нападения конгрессвумен находилась в Вашингтоне. ФБР совместно с полицией Капитолия и Сан-Франциско проводит расследование. Задержанный — 42-летний житель США канадского происхождения. По данным СМИ, подозреваемый является сторонником теории заговора. Напавший на Пелоси размещал в соцсетях мемы о выборах. Также задержанный говорил об угрозе вакцинации от COVID-19.

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