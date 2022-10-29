Пожар произошел в жилом доме в Брянске
В ночь на субботу, 29 октября, пожар произошел в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.
Инцидент произошел на улице Ново-Советской около 00:30 в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пожарным удалось потушить огонь менее чем за 15 минут.
Из подъезда были эвакуированы 12 человек. Никто не пострадал. Сейчас устанавливается причина произошедшего.
В ночь на 3 октября в Мурманске произошел пожар в коммунальной квартире на втором этаже дома на улице Подстаницкого. Погибли четыре человека.