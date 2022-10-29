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В Воронеже запланировали построить новую школу

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Администрация Воронежа начала поиск подрядчика, который построит школу на 1,6 тыс. мест. Об этом пишет ИА «Абирег» со ссылкой на мэра города Вадима Кстенина.

Учреждение будет расположено в квартале по Шишкова-Загоровского. В школе запланировано сформировать 63 класса.

Подрядчик должен будет создать проект и построить здание не позднее 2025 года.

Объем инвестиций — 2 млрд рублей. Средства будут выделены из бюджетов разных уровней.

Также предусмотрено благоустройство территории вокруг школы.

«Это площадки для торжеств и отдыха, для подвижных игр школьников разного возраста, физкультурная зона с футбольным полем, площадками для волейбола и баскетбола и т. д., а также озеленение с автополивом», — рассказал мэр.

В марте сообщалось, что в Нижегородской области до 2036 года планируют построить 55 школ для ликвидации второй смены. На тот момент вторая смена была организована в 186 школах региона.

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