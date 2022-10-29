В Воронеже запланировали построить новую школу
Администрация Воронежа начала поиск подрядчика, который построит школу на 1,6 тыс. мест. Об этом пишет ИА «Абирег» со ссылкой на мэра города Вадима Кстенина.
Учреждение будет расположено в квартале по Шишкова-Загоровского. В школе запланировано сформировать 63 класса.
Подрядчик должен будет создать проект и построить здание не позднее 2025 года.
Объем инвестиций — 2 млрд рублей. Средства будут выделены из бюджетов разных уровней.
Также предусмотрено благоустройство территории вокруг школы.
«Это площадки для торжеств и отдыха, для подвижных игр школьников разного возраста, физкультурная зона с футбольным полем, площадками для волейбола и баскетбола и т. д., а также озеленение с автополивом», — рассказал мэр.
В марте сообщалось, что в Нижегородской области до 2036 года планируют построить 55 школ для ликвидации второй смены. На тот момент вторая смена была организована в 186 школах региона.