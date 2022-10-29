Из-за масштабных ливней в Венесуэле реки вышли из берегов

На Венесуэлу обрушились ливни, из-за непогоды реки вышли из берегов. В жилых районах города Ла-Гуайра затопило улицы, передает телеканал «Известия». В октябре в 14 штатах из-за дождей в общей сложности пострадали 26 тыс. граждан. Погибли с начала месяца по меньшей мере 57 человек. В результате удара стихии повреждено около 14 тыс. домов. Для помощи жителям власти создали стационарные центры по всей стране.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.