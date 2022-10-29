Больше половины жителей Германии переживают из-за растущей инфляции
Жители Германии обеспокоены растущей инфляцией в стране. Согласно опросу, из-за резкого роста цен переживают 57% граждан, передает телеканал «Известия». Две трети респондентов ожидают, что товары продолжат дорожать. Эксперты отмечают, что кризис даже отодвинул на второй план волнение из-за коронавируса и ситуации на Украине.
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