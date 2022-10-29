Власти Британии вынуждены сократить льготы ради покрытия дефицита бюджета

Британские власти сокращают социальные услуги и льготы, чтобы покрыть дефицит бюджета. В некоторых регионах Великобритании сокращается количество пунктов сбора отходов, центров досуга, детских садов и других жизненно важных служб. Власти Англии пытаются покрыть дефицит бюджета в размере £3,2 млрд в следующем году. Совокупный дефицит финансирования увеличится до более £5,28 млрд в 2024/25 году. Представитель правительства сказал, что более подробная информация о расходах будет изложена в осеннем заявлении в ноябре.

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