NASA опубликовало новую фотографию «Столпов Творения»

NASA показало второе фото «Столпов Творения». Снимок сделал космический телескоп James Webb. Туманность Орел находится в 6,5 тыс. световых лет от Земли, передает телеканал «Известия». На фото можно увидеть два типа звезд. Красные расположены на концах самих пыльных столпов, они образовались недавно. Другие звезды показаны в синем цвете — они старше, так как сбросили большую часть своего газа и пыли. Первые снимки «Столпов Творения» передал телескоп Hubble в 1995 году.

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