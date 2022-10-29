В Канаде протестующие сорвали мероприятие с участием госсекретаря США
Активисты сорвали конференцию с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. Люди требовали прекратить поддерживать киевский режим, передает телеканал «Известия». Протестующие обвиняли Штаты в эскалации конфликта на Украине. В руках митингующих был плакат «США — государство терроризма».
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.