Во ВГИКе подвели итоги первого этапа 42-го Международного студенческого фестиваля

28 октября подвели итоги первого этапа 42-го Международный студенческого фестиваля ВГИК. Имена победителей назвали на торжественной церемонии.

Напомним, что 42-й Международный студенческий фестиваль ВГИК начал свою работу с отбора конкурсных работ: 17 октября стартовал показ творческих отчетов мастерских ВГИКа. До 22 октября проводились просмотры, обсуждения, работала отборочная комиссия. Из 175 фильмов до конкурса первого этапа, который прошел 26–28 октября, допустили 59 работ. Из них выбрали авторов пяти фильмов, которые продолжат участие во втором международном этапе фестиваля 14–18 ноября и будут бороться за призы уже с участниками со всего мира.

Жюри первого этапа возглавил кинорежиссер Константин Буслов. В составе жюри в этом году — Миляуша Айтуганова, директор кинопрокатной структуры «Татаркино», исполнительный директор Казанского международного фестиваля мусульманского кино, Анастасия Корчагина, коммерческий директор по контенту IVI, президент Гильдии звукорежиссеров Алексей Бадыгов, генеральный директор студии «ШАР» Николай Маковский, художник театра и кино Сергей Февралев, народный артист РФ Владимир Климов и главный редактор программы «Такое кино» на ТНТ Вероника Скурихина.

Международный студенческий фестиваль ВГИК проводят Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова, продюсерский центр «ВГИК-Дебют», АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив.

Генеральный спонсор 42-го Международного студенческого фестиваля ВГИК — ПАО «Газпром». Компания уделяет большое внимание поддержке общественных социальных проектов, оказывая помощь в развитии культуры, науки, образования, пропаганде здорового образа жизни.

Спонсор фестиваля — Газпромбанк, который традиционно уделяет огромное внимание социальным аспектам своей работы.

Каждый год Международный фестиваль ВГИК становится основным творческим смотром начинающих кинематографистов, площадкой профессионального общения признанных мастеров и молодых режиссеров, актеров, сценаристов, художников, операторов, представителей других кинопрофессий. 42-й фестиваль состоится в год значимого события в мире кино — 90-летия со дня рождения Андрея Тарковского, творчество которого будет представлено в специальной ретроспективе.