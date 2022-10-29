Самолет с королевой-консортом на борту получил повреждение

Самолет с королевой-консортом Великобритании на борту получил повреждение во время полета, пишет Daily Mail. По данным газеты, большая вмятина на фюзеляже появилась после того, как в носовую часть воздушного судна попала птица.

Самолет авиакомпании British Airways летел из индийского аэропорта Бангалор в лондонский Хитроу. Предположительно, супруга Карла III возвращалась из Индии с оздоровительного отдыха, передает телеканал «Известия».

По информации Daily Mail, Камилла боится летать. Однажды она в ужасе сидела на ступеньках лайнера во время зарубежной поездки, отказываясь подниматься на борт.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.